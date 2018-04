Die Wall Street sowie die europäischen Aktienmärkte reagierten gestern gelassen auf den Angriff auf Syrien vom Wochenende. Im heutigen frühen Handel legte der S&P 500 (US500) sogar um 0,49% (13 Punkte) zu, was bis jetzt auf eine positive Eröffnung in den USA hindeutet. Beim DE30 ist mit einem Plus von 0,26% (34 Punkte) eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Die ZEW-Konjunkturerwartungen könnten beim deutschen Aktienmarkt und EUR vormittags für einen weiteren Impuls sorgen. Ansonsten bleiben die geopolitischen Spannungen im Hinblick auf Syrien und den Handelskonflikt zwischen den USA und China vorerst bestehen und werden auch in dieser Woche eine wichtige Rolle spielen. Beide Themen bringen weiterhin politische und wirtschaftliche Risiken mit sich. Die Marktteilnehmer sollte diese keineswegs unterschätzen oder gar ignorieren. Eine Verschärfung oder Eskalation könnte verheerende Auswirkungen haben. Es stellt sich nun die Frage ob es an den beiden Fronten zu Lösungen kommen kann. Nach dem Luftangriff auf Syrien von den USA, Großbritannien und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...