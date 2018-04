Die Marktstrategen der Credit Suisse sind nach den Kursverlusten der vergangenen Monate optimistisch für den deutschen Aktienmarkt. Unter den großen Indizes habe lediglich der britische FTSE 100 im ersten Quartal schwächer abgeschnitten als der Dax , erklärte Stratege Andrew Garthwaite in einer Studie vom Dienstag.

So habe der Dax zum Jahresstart unter gleich drei negativen Faktoren gelitten: Der Angst vor internationalen Handelskonflikten, einer nachlassenden Stimmung in der Industrie und dem starken Euro. Letztere kann deutsche Waren außerhalb der Eurozone teurer machen und daher den Export belasten. Zudem bleibt bei Unternehmen nach der Umrechnung von Dollar-Gewinnen in Euro dann weniger hängen.

Mittlerweile erschienen deutsche Aktien auf Basis der Gewinnerwartungen für die Unternehmen aber günstig bewertet. Auch erschienen die Ängste vor internationelen Handelskonflikten übertrieben und eine starke Abkühlung der Wirtschaftsstimmung etwa in dem für die Weltwirtschaft wichtigen Land China sei in die Kurse eingepreist, erklärte Garthwaite.

Auch der jüngste Rückgang der Stimmungsdaten in der Eurozone gebe keinen größeren Anlass zur Sorge, da dies auch auf das Frühjahrswetter und den Abbau von Lagerbeständen zurückgehe. Grundsätzlich untermauerten die Daten weiterhin die Erwartung eines starken Wirtschaftswachstums./mis/das

