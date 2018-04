von Georg Pröbstl, €uro am Sonntag Trump will Strafzölle und die Welt hat Angst vor einem Handelskrieg. Das lastet auf den Börsen. Arg getroffen hat es Rieter. Die Aktie des Spezialisten für Textilmaschinen und entsprechende Dienstleistungen hat in den letzten vier Wochen 20 Prozent verloren. Dabei laufen die Geschäfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...