BERLIN (Dow Jones)--Schon ab Januar nächsten Jahres sollen Beschäftigte in Teilzeit ein Recht auf Rückkehr in Vollzeit haben. Das kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in einem Interview an. "Wir wollen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Teilzeit eine Brücke bauen zurück in Vollzeit-Beschäftigung", sagte Heil der Rheinischen Post. Der Gesetzentwurf ist nach seinen Worten fertig und soll ab Dienstag innerhalb der Regierung abgestimmt werden.

Demnach soll die Regelung für alle neuen Fälle in Betrieben ab 45 Mitarbeitern gelten, also für Vereinbarungen, die ab dem 1. Januar 2019 geschlossen werden.

April 17, 2018 03:20 ET (07:20 GMT)

