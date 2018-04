In London wird derzeit der Platzhirsch und einstige Ikone der Werbeagenturen in den Keller geschickt: WPP. Im Top über 1.900 GBP, aktuell 1.118 GBP und damit eine Zensur um 41 %. Nach drei Gewinnwarnungen muss nun auch der Chef Sorrell seinen Hut nehmen, zumal ihm missbräuchliche Verwendung von Unternehmensvermögen vorgeworfenwird. Größter Kritikpunkt waren stets unakzeptable Boni-Zahlungen an Sorrell von bis zu 90 Mio. € wie 2015. Die Gewinnschätzungen per 2018 sind weiter rückläufig. Das KGV liegt aber um die 11, während der Sektor mit 15 zu 16 bezahlt wird. Darin liegt eine Comeback-Chance.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



