Die Hoffnungen bei der Wahl von Emmanuel Macron waren riesig: endlich neuer Schwung für Europa! Doch jetzt geht es ans Eingemachte in der Debatte um die EU-Reform und Macron bekommt Gegenwind aus Berlin.

Die ehrgeizigen Reformpläne des französischen Präsidenten für die EU wurden in Deutschland mit demonstrativem, wenn auch unverbindlichem Wohlwollen aufgenommen. Doch jetzt, wo es zur Sache gehen soll, kommt aus Berlin scharfer Gegenwind - bei zentralen Punkten droht Macrons Vision deshalb das Scheitern. Mit einer Rede im EU-Parlament will der 40-Jährige am heutigen Dienstag erneut für seine Vorschläge werben. Damit setzt er auch ein Zeichen kurz vor einem Besuch bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Warum ist Macron mit seinen Vorschlägen bislang nicht so recht vorangekommen?Zum einen hatte der Franzose einfach Pech: Weil die Regierungsbildung in Deutschland so lange dauerte, lag auch das Thema EU-Reform auf Eis. Das zwischenzeitliche Ziel, sich bis März auf eine gemeinsame Position mit Berlin zu verständigen, war damit hinfällig. Zum anderen geht es nun in die konkreten Diskussionen - und damit treten die lange verschleierten Konfliktlinien deutlich zutage, gerade beim Umbau der Eurozone. Auch andere nördliche EU-Ländern haben sich schon zum Widerstand gegen weitreichende Kompetenzverschiebungen in Richtung EU formiert. Und die politische Lage in Europa ist durch den Wahlerfolg der Populisten in Italien auch nicht einfacher geworden.

Kann Macron überhaupt noch auf Unterstützung aus Berlin rechnen?Wenn Macron am Donnerstag nach Berlin kommt, werden die Meinungsunterschiede nicht länger unter den Teppich gekehrt werden können. Viele Monate lang hat sich die Kanzlerin auf vage Sympathiekundgebungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...