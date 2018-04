Bern (awp) - Die Inhaberaktien von Sika setzen am Dienstag zu einer Kurserholung an. Der vom Baustoffhersteller aus Baar im ersten Quartal erzielte Umsatz liegt am oberen Ende der Erwartungsbandbreite. Die Guidance fällt ebenfalls positiv aus, wenngleich die Interpretation etwas Probleme bereitete. Bis 10 Uhr steigen Sika ...

Den vollständigen Artikel lesen ...