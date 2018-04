BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wird einem Medienbericht zufolge am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) auch über mögliche Schuldenerleichterungen für Griechenland sprechen. Nach Informationen des Handelsblatts ist ein Treffen der sogenannten "Washington Group" geplant, an dem neben Vertretern von EU, IWF, Europäischer Zentralbank (EZB) und des Rettungsfonds ESM auch mehrere Euro-Finanzminister teilnehmen, darunter Scholz.

Der Runde sollen verschiedene Optionen für Schuldenerleichterungen vorgelegt werden, über die Unterhändler der "Washington Group" bereits am vergangenen Donnerstag in Brüssel diskutierten, hieß es. Im Umfeld der Verhandlungsteilnehmer sei zuletzt von "Fortschritten" die Rede gewesen, die Gespräche liefen konstruktiv.

Die Euro-Finanzminister könnten schon bei ihrem Treffen am 27. April in Sofia ein Statement zu Schuldenerleichterungen für Athen abgeben, hieß es. Wenn diese Erklärung auf Zustimmung des IWF trifft, könnte der Währungsfonds nach Handelsblatt-Informationen schon Ende April entscheiden, sich doch noch mit 1,6 Milliarden Euro an der Griechenland-Rettung zu beteiligen.

April 17, 2018 03:37 ET (07:37 GMT)

