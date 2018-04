Das Biotech-Unternehmen Medigene hat einen Erfolg im Kampf gegen Prostatakrebs erzielt. Ein Impfstoff auf Basis adjuvanter dendritischer Zellen könne das Risiko einer Wiedererkrankung bei Patienten nach einer umfassenden Operation senken, teilte das TecDax-Unternehmen am Dienstag in Planegg bei München mit. Dies belege ein Update zu Daten einer Phase-I/II-Studie von Forschern des Universitätskrankenhauses Oslo. An der Börse kam die Nachricht gut an: Die Aktie gewann als bester Wert im deutschen Technologiewerte-Index am Morgen mehr als vier Prozent./gl/stw/jha/

