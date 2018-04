Raiffeisen 200 Nachhaltigkeits Bond - Chance auf 16 Prozent oder 32 Prozent

Bis 26. April ist das Raiffeisen 200 Nachhaltigkeits Bond Garantie-Zertifikat von Raiffeisen Centrobank in der Zeichnung (WKN: RC0PTA / ISIN: AT0000A20B06). Hier wird am Laufzeitende die Entwicklung des Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 betrachtet: Ist der Nachhaltigkeitsindex um mehr als 16 Prozent gestiegen, erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin zu 132 Prozent. Das entspricht 1.320 Euro pro 1.000 Euro Nominalbetrag und stellt gleichzeitig den Höchstbetrag dar.

