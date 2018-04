China präsentiert trotz des Handelsstreits starke Zahlen. Das verdeutlicht: Donald Trump unterliegt einem Denkfehler, was seine Strafzölle angeht. Die werden das US-Handelsbilanzdefizit nicht nachhaltig verkleinern.

Es ist nicht überliefert, ob sich Donald Trump schon einmal mit Jean-Baptiste Colbert beschäftigt hat. Dabei würde er in dem Franzosen einen Bruder im Geiste finden. Colbert war Mitte des 17. Jahrhunderts Finanzminister des Sonnenkönigs Ludwig XIV und einer der einflussreichsten Vertreter des Merkantilismus. Sein Credo: Dem Staat geht es am besten, wenn er die Produktivkräfte im Inland fördert und zugleich hohe Überschüsse im Außenhandel erwirtschaftet - gern auch durch Importhürden. Genau dieser Logik folgt der US-Präsident mit seinem Strafzollgewitter vor allem gegenüber China. Die Vereinigten Staaten litten unter der "sehr dummen Handelspolitik" seiner Amtsvorgänger, teilte Trump der Welt via Twitter mit; er werde damit nun aufräumen.

Der Furor ihres Präsidenten mag seine Fans in strukturschwachen Regionen erfreuen; aus ökonomischer Sicht jedoch ist der Versuch, globale Handelsströme zu verändern, zweifelhaft. Zwar ist in den USA die Lücke zwischen Ex- und Importen erheblich: Im Februar wuchs das Handelsdefizit so stark wie seit neun Jahren nicht mehr, die Importe übertrafen die Exporte um 57,6 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr 2017 stieg das Defizit auf 566 Milliarden Dollar - auf das höchste Niveau seit 2008. Die sogenannte Leistungsbilanz lag mit rund 466 Milliarden Dollar ebenfalls tief im Minus. Hier gehen auch Dienstleistungen, bestimmte Transfers (etwa Entwicklungshilfe oder Heimatüberweisungen ausländischer Arbeitnehmer) sowie grenzüberschreitende Erwerbs- und Vermögenseinkommen mit ein.

Doch was bedeutet das für Wirtschaft und Wohlstand? Stellt das Ungleichgewicht überhaupt ein Problem dar? Fakt ist: Das Defizit, über das sich Trump so erregt, besteht seit mehr als 40 Jahren; es ist somit nicht konjunkturell bedingt, sondern struktureller Natur. Den letzten Überschuss im Außenhandel erwirtschaftete die größte Volkswirtschaft der Welt 1975. Und man kann schwerlich behaupten, dass das Land, aller Probleme zum Trotz, seither verelendet ist.

Um das Dauerdefizit zu erklären, muss man in der Wirtschaftsgeschichte bis zum Währungssystem von Bretton Woods zurückgehen. 1944 einigten sich 44 Staaten auf ein Festkurssystem mit dem Dollar als Ankerwährung. Die US-Notenbank verpflichtete sich, unbegrenzt Dollar gegen Gold einzutauschen. In der Folge avancierte der US-Dollar zum "Goldstandard" unter den Währungen. Fast alle Staaten versuchten, durch Handelsüberschüsse mit den USA hohe Dollar-Reserven aufzubauen. Zudem befeuerte die expansive Geld- und Fiskalpolitik der USA - auch im Zuge des Vietnamkriegs - die US-Importe. Nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems 1973 behielt der Dollar auch unter flexiblen Wechselkursen seine Dominanz, zumal weltweit ...

