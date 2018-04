ARAMEA Asset Management AG erweitert Vorstand DGAP-News: Aramea Asset Management AG / Schlagwort(e): Personalie/Fonds ARAMEA Asset Management AG erweitert Vorstand 17.04.2018 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Hamburg, 17. April 2018 - Mit Wirkung zum 09. April 2018 ist Herr Sven Pfeil zum stellvertretenden Mitglied des Vorstandes der ARAMEA Asset Management AG bestellt worden. Herr Pfeil ist im Portfoliomanagement bei ARAMAEA verantwortlich für Hybride Investments wie Nachrang- sowie Wandelanleihen und bereits seit Gründung der ARAMEA vor 10 Jahren Teil des Teams. Insbesondere der erfolgreiche und ausgezeichnete Publikumsfonds Aramea Rendite Plus wird von Sven Pfeil verantwortet. Der Fonds weist aktuell ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro auf. Herr Pfeil startete seine Karriere bei der Commerzbank, bei der er nach der Ausbildung drei Jahre im Investment Banking gearbeitet hat. Anschließend wechselte er für acht Jahre zur NORDINVEST in das Fixed-Income Portfoliomanagement bevor er bei der ARAMEA einstieg. Herr Pfeil ist Diplom-Bankbetriebswirt und Financial Risk Manager. Über ARAMEA Asset Management AG: ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 17-köpfige ARAMEA-Team verwaltet aktuell mehr als 3 Mrd. Euro in 8 Publikums- und 27 Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Rolf Hunck (Vorsitzender) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen und Gerhard Lenschow. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth, Thomas Pergande und Sven Pfeil (Stellv.). ARAMEA Asset Management AG Kleine Johannisstraße 4 20457 Hamburg Telefon: +49 40 866 488 0 E-Mail: info@aramea-ag.de www.aramea-ag.de 17.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 675185 17.04.2018

