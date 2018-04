Die Parteien echauffieren sich über Verstöße gegen den Datenschutz bei Facebook und Co. Sie selbst aber nutzen deren Daten nur allzu gern.

Mark Zuckerberg hat "Sorry" gesagt - doch das reicht der Politik nicht. Nach der Anhörung im US-Senat fordern Abgeordnete und Minister weiterhin, Facebook und seinen Chef in die Schranken zu weisen. Auch in Deutschland: So mahnte Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD), dass der Konzern konkrete Verbesserungen für den Datenschutz vorschlagen müsse. Und kaum ein Digitalpolitiker ließ es sich nehmen, den Manager abzuwatschen.

Die Kritik ist berechtigt, allerdings etwas scheinheilig. Die Parteien echauffieren sich gern über Verstöße gegen den Datenschutz bei Facebook und Co. Sie selbst aber nutzen deren Daten aber selbst, um Wähler direkt und zielgenau anzusprechen. Auch den umstrittenen "Gefällt mir"-Knopf setzen viele trotz Bedenken von Datenschützern ein - darunter Ministerin Barley.

Dass Politiker Facebook und andere soziale Netzwerke nutzen, hält der Datenschützer Peter Schaar grundsätzlich für nachvollziehbar. "Die Parteien haben ein legitimes Interesse, dort aktiv zu sein, wo die Wählerinnen und Wähler sind", sagt der Vorsitzende der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz (EAID) im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Facebook ist der Marktplatz der Nation, mehr als 31 Millionen Menschen in Deutschland nutzen den Online-Dienst.

Schaar beobachtet jedoch eine "kognitive Dissonanz": Viele Politiker kritisieren Facebook heftig für die Datenschutzpraktiken, nutzen die Plattform aber trotzdem - auch Funktionen, die umstritten sind. "Die Mentalität dahinter ist: Wasch' mir den Pelz, aber mach' mich nicht nass", moniert der frühere Bundesdatenschutzbeauftragte. "Da muss man schon fragen, inwieweit das kompatibel ist."

Facebook als Plattform für den Wahlkampf

Im Bundestagswahlkampf ist Facebook inzwischen die wichtigste Plattform für die zielgenaue Ansprache der Wähler geworden. Man könnte "nach Alter, Geschlecht, Interessen oder Sprachen" sortieren, heißt es in einem "Leitfaden für Politiker und Amtsträger" des Internetkonzerns. "Wählen Sie aus vielfältigen Interessengebieten aus, wie zum Beispiel ‚Politik und soziale Themen', ‚Digitalisierung' oder ‚Sozialpolitik', um genau die richtigen Personen zu finden."

Das nutzten die Parteien gerne: Die CSU etwa veröffentlichte eine Wahlwerbung auf Russisch, die nur jene Nutzer zu sehen bekamen, die sich für den russischen Staatssender RT interessierten. Zielgruppe seien offenbar die Russlanddeutschen gewesen, schrieb die "Zeit".

