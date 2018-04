Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag nach positiven Wachstumssignalen aus China überwiegend zugelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann am Vormittag 0,47 Prozent auf 3457,21 Punkte.

Im Plus mit 0,30 Prozent auf 5329,00 Punkten stand auch der französische CAC-40 , während der britische FTSE 100 vom etwas stärkeren britischen Pfund gebremst wurde und um 0,07 Prozent auf 7193,19 Punkte nachgab.

Geopolitisch bleibt die Lage angespannt. Am Aktienmarkt hat dies derzeit aber keinen großen Einfluss. Am Nachmittag kommen aus den USA Daten zur Industrieproduktion sowie einige Quartalszahlen von Dow-Jones-Konzernen, die auch an den europäischen Handelsplätzen bewegen könnten.

Vor dem Hintergrund einer möglichen Eskalation im Handelsstreit mit den USA zeigte sich Chinas Wirtschaft im ersten Quartal robust. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt um 6,8 Prozent zu. Von Bloomberg befragte Experten hatten gleichwohl mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet.

In Europa waren die Immobilienwerte mit plus 0,80 Prozent der beste Sektor der Stoxx-600-Branchenübersicht. Unibail-Rodamco gewannen weit vorne im EuroStoxx 1,3 Prozent. Als schwächster Sektor verloren Haushalts- und Konsumgüterwerte ein gutes halbes Prozent. Die Papiere von Reckitt Benckiser sanken nach einer Abstufung durch die Credit Suisse auf "Underperform" um mehr als zweieinhalb Prozent.

Top-Wert im EuroStoxx waren die Anteile des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer mit einem Plus von gut 2 Prozent. Hier kam eine Anteilsaufstockung durch den Investor Temasek via einer Kapitalerhöhung gut an. Händler sehen in dem Schritt ein positives Signal dafür, dass der von Bayer angestrebte Kauf des US-Saatgutkonzerns Monsanto bald über die Bühne gehen dürfte./ajx/jha/

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

