Die Nichtbeteiligung an den Luftschlägen gegen Syrien zeigt, dass Deutschland immer noch nicht ganz im Westen angekommen ist. Historische Denkfiguren des 19. Jahrhunderts wirken bis heute fort.

Es heißt, "der Westen" habe völkerrechtswidrig in Syrien bombardiert. Diese Lesart ist vor allem für jene in Deutschland attraktiv, die Russland als Akteur auf der globalen Ebene zuneigen und von den USA eher Abstand halten möchten. In der Tat ist die Bilanz der Vereinigten Staaten in diesem Jahrhundert in dieser Weltregion verheerend: da ist der Irak-Krieg von George W. Bush, den es nie hätte geben dürfen. Da ist die "rote Linie", die Barack Obama dem syrischen Diktator bedeutet hat, nicht zu überschreiten. Da ist die Ankündigung von Donald Trump, in Syrien nicht weiter aktiv sein und keine aktive Rolle beim Wiederaufbau des Landes übernehmen zu wollen.

Das war vor dem jüngsten Giftgas-Massaker. Im Moment deutet jedoch noch nichts darauf hin, dass die USA unter ihrem 45. Präsidenten zu einer neuen, umfassenden Strategie in Syrien gefunden hätten. Antagonist der USA in diesem Konfliktgebiet ist das Russland Wladimir Putins. Zu diesem Nachbarn Europas im Osten fühlen auch etliche in der Bundesrepublik eine gewisse Nähe, die auf den ersten Blick surreal wirkt. Dieses Hin- und Hergerissen sein der Deutschen zwischen dem Westen und dem Osten hat eine historische Dimension. Der "deutsche Sonderweg" bis zum verheerenden Zweiten Weltkrieg war schließlich genau das: sich weder der angelsächsischen noch einer westeuropäisch, abendländischen Kulturregion völlig zugehörig zu fühlen. Russland, das man im 19. Jahrhundert nicht als Ost- sondern als eine Nordmacht betrachtete, war noch nicht der Antagonist "des Westens" geworden, zu dem ihn erst der Kalte Krieg machen musste.

Wenn Russland heute seine Haltung gegenüber "dem Westen" justiert, überdenkt, neu ausrichtet, dann greift der aktuelle Machthaber im Kreml dabei auf Denkfiguren des 19. Jahrhunderts zurück, als man in Russland begann, eine slawische Kultur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...