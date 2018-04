ROK Stars gibt Matagrano als neuen Vertriebspartner für ABK-Bier in San Francisco bekannt DGAP-News: ROK Stars PLC / Schlagwort(e): Vereinbarung ROK Stars gibt Matagrano als neuen Vertriebspartner für ABK-Bier in San Francisco bekannt 17.04.2018 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ROK Stars gibt Matagrano als neuen Vertriebspartner für ABK-Bier in San Francisco bekannt ABK-Bier jetzt in 18 Bundesstaaten erhältlich ROK STARS PLC, das gemeinsam von John Paul DeJoria und Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für die Entwicklung von Verbraucherprodukten und Umwelttechnologie, teilte mit, dass seine Sparte ROK Drinks ihr Vertriebsnetz für das bayrische ABK-Bier durch eine mit sofortiger Wirkung in Kraft getretene Vereinbarung mit Matagrano erweitert hat. Bei Matagrano handelt es sich um ein führendes Vertriebsunternehmen für Bier, das San Mateo County und die Stadt San Francisco beliefert. Die in der 700 Jahre alten ABK-Brauerei in Kaufbeuren gebrauten ABK-Biere gehören zu den meistprämierten Bieren und wurden mehrfach mit Goldmedaillen (u.a. beim World Beer Cup und dem European Beer Star) ausgezeichnet. "Wir sind außerordentlich erfreut über die Zusammenarbeit mit Matagrano, da Nordkalifornien ein Schlüsselmarkt für das anhaltende Wachstum der ABK-Marke in den Vereinigten Staaten ist", erklärte Jonathan Kendrick, Vorsitzender von ROK Stars. "Unser Bier ist jetzt in 18 Bundesstaaten erhältlich, und wir werden den Vertrieb unseres gesamten Getränkeportfolios in den nächsten Monaten weiter ausbauen." Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rokdrinks.com und www.matagrano.com 17.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 674787 17.04.2018

