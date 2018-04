Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Nestle von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 86 auf 74 Franken gesenkt. Es gebe klare Zeichen, dass der Schweizer Nahrungsmittelkonzern seine Preissetzungsmacht verliere, schrieb Analyst Jeff Stent in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Jahr 2018 dürfte Nestle das siebte Mal in Folge ein geringeres organisches Wachstum ausweisen. Er gehe von einem Plus von 2,2 Prozent aus, während die meisten Analysten von 3,0 Prozent ausgingen./das/bek Datum der Analyse: 16.04.2018

ISIN: CH0038863350