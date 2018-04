Luzern / Küsnacht / Zürich - Der Schweizer Online-Krankenversicherer Sanagate AG, eine unabhängige Tochtergesellschaft der CSS Versicherung, startet auf seiner im Juli 2017 lancierten digitalen Gesundheitsplattform SanaHealth ein Punktesystem, um seine Nutzer für einen gesunden Lebensstil zu motivieren. SanaHealth wird von dacadoo betrieben. Das neue verhaltensbasierte Punktemodell wurde sowohl von dacadoo als auch von Loylogic entwickelt, welche auch den Punkteshop für das Programm bereitstellen.

Seit 2009 bietet Sanagate in der Schweiz eine Online-Krankenversicherung an und ist eine eigenständige Tochtergesellschaft der CSS Versicherung mit Verwaltungssitz in Luzern. Der Online-Versicherer hat 2017 den nächsten Schritt in der digitalen Gesundheitsprävention für seine Kunden gewagt, als er sein Angebot um die digitale Gesundheitsplattform SanaHealth erweitert hat.

Loylogic, der weltweit führende Anbieter von E-Commerce- und E-Payment-Lösungen für Kundenbindungsprogramme, implementiert und führt die Punkteeinlösung des Programms auf seiner marktführenden Produkteplattform REX. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Loyalitätsbranche und den Punkteprogrammen wurde Loylogic zum strategischen Partner, um dieses Treueprogramm für die Gesundheitsindustrie in seinem Heimatmarkt Schweiz bereitzustellen.

SanaHealth wurde in der Schweiz von dacadoo entwickelt und richtet sich an Schweizer Kunden von Sanagate. Es betrachtet die ganzheitliche Gesundheit der Benutzer, einschliesslich Bewegung, Ernährung, Schlaf, Stress und geistiges Wohlbefinden. Der automatisierte Coach der App hält die Nutzer auf dem Laufenden, indem er personalisierte Nachrichten bereitstellt und die Nutzer ermutigt, ihre persönlichen Gesundheitsziele zu erreichen. SanaHealth misst alle Aspekte der Gesundheit einer Person und stellt den Benutzern einen Gesundheitsindex zur Verfügung - eine Zahl zwischen 1 und 1'000, die sich in Echtzeit ändert, je nachdem wie sich der Gesundheitszustand entwickelt. Am 10. April 2018 startete Sanagate ein Punktesystem auf seiner SanaHealth-Plattform, um seine Benutzer für ein gesundes Verhalten zu motivieren. In einer ersten Pilotphase wird dieses neue System für eine begrenzte Gruppe von 1'500 Mitgliedern aktiviert. Das neue verhaltensbasierte Punktemodell wurde sowohl von dacadoo als auch von Loylogic entwickelt.

