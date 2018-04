Rothrist (ots) -



Die schweizweit bekannte Fruchtsaftgetränkemarke Michel erweitert

mit dem neuen «Michel Pure Taste Avocado-Spinat-Mango» ihr Sortiment

an gekühlten Frischsäften und springt auf den Trend von grünen Säften

auf. Dabei werden die frischen Früchte und das Gemüse kaltgepresst

und mittels schonendem Hochdruckverfahren haltbar gemacht. Das

Resultat schmeckt mindestens so gut wie selbstgemacht.



Seit September 2017 produziert und vertreibt die

Getränkeherstellerin Rivella unter ihrer Traditionsmarke Michel auch

gekühlte Frischsäfte. Mit dem neuen «Michel Pure Taste

Avocado-Spinat-Mango» erweitert die Marke Michel ihr gekühltes

Frischsaftsortiment geschmacklich als auch farblich. «Insbesondere

bei gesundheitsbewussten Konsumenten erleben grüne Säfte und

Smoothies zurzeit einen wahren Boom», erläutert Matthias Weishaupt,

Marketingleiter von Michel, die Beweggründe zur Lancierung des neuen

Produktes. Was den Marktkenner dabei besonders erstaunt: Avocado als

die Trendfrucht schlechthin ist im Fruchtsaftbereich bisher kaum

verfügbar. Wer erwartet, dass «Michel Pure Taste

Avocado-Spinat-Mango» nach Gemüse schmeckt, wird überrascht.

Kaltgepresste Früchte wie Mango und Banane geben dem grünen Saft eine

besonders fruchtige Note und überzeugen auch "Gemüseanfänger".



Das Geschmacksgeheimnis liegt im Verfahren



Wie bei allen Frischsäften des Michel Pure Taste-Sortiments werden

auch für die Herstellung des neuen Grünen die täglich angelieferten

frischen Früchte und Gemüse geschält, kaltgepresst, in Flaschen

abgefüllt und mittels eines schonenden Hochdruckverfahrens haltbar

gemacht. Im Gegensatz zur weitverbreiteten Hitzepasteurisierung

bleiben beim sogenannten HPP-Verfahren Vitamine, Nährstoffe und

Geschmack optimal erhalten.



«Michel Pure Taste Avocado-Spinat-Mango» ergänzt seit Ende März

2018 die drei bestehenden Varianten «Orange»,

«Passionsfrucht-Banane-Orange» und «Erdbeere-Orange-Rande». Zu finden

sind die Frischsäfte in der Zweieinhalbdeziliter-PET-Flasche im

Kühlregal unter anderem in den Tankstellenshops von Coop Pronto, bei

Manor sowie in ausgewählten Bäckereien und Tea-Rooms. Speziell für

Restaurants und Hotels gibt's zudem «Michel Pure Taste Orange» und

«Michel Pure Taste Erdbeere-Orange» in der grossen 1 Liter-Flasche.



Weitere Informationen zu Michel Pure Taste und dem schonenden

HPP-Hochdruckverfahren unter www.michel.swiss.



