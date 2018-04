BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wird nach Angaben aus Regierungskreisen bei einem Treffen im Zuge der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington auch über mögliche Schuldenerleichterungen für Griechenland reden. "Am Freitag geht es im Washington-Format insbesondere um die Frage, was ist mit Griechenland", sagte ein hochrangiger Beamter des Finanzministeriums in Berlin. "Das ist ein Thema, das viele von uns bewegt." Allerdings nannte er keine Details zu den möglichen Verhandlungsinhalten.

Nach Informationen des Handelsblatts ist ein Treffen der sogenannten "Washington Group" geplant, an dem neben Vertretern von EU, IWF, Europäischer Zentralbank (EZB) und des Rettungsfonds ESM auch mehrere Euro-Finanzminister teilnehmen, darunter Scholz. Der Runde sollen demnach verschiedene Optionen für Schuldenerleichterungen vorgelegt werden, über die Unterhändler bereits in Brüssel diskutiert hätten.

Die Euro-Finanzminister könnten am 27. April in Sofia ein Statement zu Schuldenerleichterungen für Athen abgeben, und der IWF könne schon Ende April entscheiden, sich doch noch mit 1,6 Milliarden Euro an der Griechenland-Rettung zu beteiligen, hieß es.

