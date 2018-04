Britische Arbeitsmarktdaten könnten für weitere GBP-Aufwertung sorgen Daten aus den USA: Immobilienmarkt und Industrieproduktion Ölpreise sinken am Morgen, Anleger warten auf den wöchentlichen API-Bericht

Zusammenfassung:Am Dienstag erhalten wir interessante makroökonomische Veröffentlichungen aus Großbritannien und den USA. Einmal zum britischen Arbeitsmarkt für Februar und März und am Nachmittag zum US-Immobilienmarkt und zur -Industrieproduktion. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Reden von Mitgliedern der Fed, die beim USD für Impulse sorgen könnten. 10:30 Uhr | Großbritannien, Arbeitsmarktbericht: Die Bank of England wird sich in weniger als einem Monat treffen, daher scheint jede Veröffentlichung eine wichtige Rolle zu spielen. Insbesondere die zum Arbeitsmarkt oder zur Preisentwicklung. Es besteht aber kein Zweifel, dass die Zentralbank ein höheres Reallohnwachstum sehen muss, bevor sie nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...