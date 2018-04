Syrien scheint kein Thema mehr an den Börsen. Die feiern eher die Konjunkturzahlen aus China. Wenn da nicht noch Ärger mit Russland und Sanktionen droht oder, Robert Halver von der Baader Bank? Robert Halver von der Baader Bank ist im Gespräch mit Antje Erhard entspannt: Den chinesischen Zahlen traue er nicht, aber es komme auch vielmehr auf die Berichtssaison an, bzw deren Ausblicke: Und dann kommt wieder die Frage, was die FED daraus macht. Robert Halvers Prognose sehen Sie hier.