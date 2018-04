Der Handelskonflikt zwischen China und den USA schwelt weiter. Wenngleich sich Peking in den vergangenen Tagen vermehrt moderat geäußert hat, wagt sich dennoch niemand so richtig aus der Deckung. Welche Folge hätte eine weitere Eskalation? Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor, am Rande der Invest 2018 bei Börse Stuttgart TV.