Köln (ots) - 17. April 2018. Am 15. Mai 2018 ist es wieder soweit: Einen Tag lang dreht sich alles um die Wünsche, die Lebenssituation und die Mediennutzung der Kinder-Zielgruppe. Es geht darum, die Generation, die vollständig in einer digitalisierten Welt aufwächst und von Kindesbeinen an den Umgang mit Smartphone und Internet kennt, zu verstehen und richtig anzusprechen. Die Gastgeber IP Deutschland und SUPER RTL haben daher in diesem Jahr die Themenschwerpunkte Mediennutzung sowie "Wünschen und Schenken" in den Fokus gerückt.



Kinder wissen, was sie wollen und daher spielen die Wünsche der Kinder am Vormittag die Hauptrolle. Sowohl qualitativ als auch quantitativ haben sich renommierte Experten der Frage gestellt, zu welchem Zeitpunkt Kinderwünsche aufkommen, welche Rolle die Eltern dabei spielen und welchen Effekt Werbung in diesem Prozess hat. Dabei bleibt es nicht nur bei der Theorie, sondern der Themenkomplex wird mit einem Praxisbeispiel aus dem Spielwarenbereich abgerundet. Dass Spielen und Mediennutzung zusammengeht, zeigt der Nachmittag. Auch wenn die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen immer wieder kontrovers diskutiert wird - Tatsache ist, dass die Kids sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt zuhause sind. Welche Rolle Medien im Tagesablauf der unterschiedlichen Kinderzielgruppen spielen, zeigen aktuelle Daten aus repräsentativen Studien. Außerdem wird beleuchtet, welche Herausforderungen die Digitalisierung an Eltern stellt und wie SUPER RTL als Marktführer im TV Kinder auf den neuen Plattformen abholt.



Moderator Marc Dumitru führt durch den Tag. Der jungen Zielgruppe und denen, die sich mit ihr beschäftigen, ist er als Moderator mehrerer Kinderformate bei SUPER RTL sowie der TOGGO Tour bekannt.



SUPER RTL und IP Deutschland laden zum 19. Mal zur Fachtagung Kinderwelten ein. Auch in diesem Jahr bieten die Kölner Rheinterrassen die Plattform zum Austausch zwischen Medienfachleuten, Mediaplanern, Werbungtreibenden und Journalisten.



