FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen-Finanzsparte hat sich mit einer Mehrheitsbeteiligung an dem portugiesischen Softwareunternehmen VTXRM verstärkt. Die Volkswagen Financial Services AG erwarb 90 Prozent an der VTXRM Software Factory LDA.

VTXRM deckt über seine Software "Accipiens" das gesamte Spektrum der elektronischen Vertragsverarbeitung von Finanz- und Leasingunternehmen ab und wird von Volkswagen Financial Services nach eigenen Angaben bereits in zahlreichen Ländern eingesetzt.

"Accipiens ist eines unserer global genutzten Vertragsmanagementsysteme, das uns dabei hilft, Prozesse weltweit zu vereinheitlichen, die Produktivität zu steigern und somit Kosten zu reduzieren", erklärte Mario Daberkow, im Vorstand der Volkswagen Financial Services AG verantwortlich für Informationstechnologie (IT) und Prozesse.

Bis 2020 sollen alle wesentlichen Finanzdienstleistungsprodukte laut Vertriebsvorstand Christian Dahlheim online angeboten werden.

April 17, 2018

