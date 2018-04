BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 16-Apr-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 16/04/2018 IE00B88D2999 29843 GBP 6049961.546 202.7263193 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 16/04/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 4438029.891 16.3940375 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 16/04/2018 IE00B7SD4R47 75016 EUR 15387721.97 205.1258661 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 16/04/2018 IE00B8JF9153 1490125 EUR 10943488.73 7.3440072 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 16/04/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 9753349.367 232.9992682 Daily ETP



Boost ShortDAX 16/04/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 5258448.752 6.7889583 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 16/04/2018 IE00B7Y34M31 258993 USD 150430833.3 580.8297264 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 16/04/2018 IE00B8K7KM88 3242272 USD 19569338.31 6.0356868 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 16/04/2018 IE00B8W5C578 21389 USD 23159645.54 1082.782998 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 16/04/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 22371263.72 2.5339009 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 16/04/2018 IE00B7ZQC614 74971727 USD 102984822.8 1.3736488 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 16/04/2018 IE00B7SX5Y86 1690617 USD 49206008.12 29.1053551 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 16/04/2018 IE00B8HGT870 666587 USD 17163039.37 25.7476359 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 16/04/2018 IE00B6X4BP29 37725 USD 3503885.396 92.8796659 Daily ETP



Boost Copper 3x 16/04/2018 IE00B8JVMZ80 340410 USD 7660422.562 22.503518 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 16/04/2018 IE00B8KD3F05 39997 USD 2244036.829 56.1051286 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 16/04/2018 IE00B8VC8061 295829873 USD 49075128.88 0.1658897 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 16/04/2018 IE00B76BRD76 127881 USD 4747778.665 37.1265369 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 16/04/2018 IE00B7XD2195 6933197 USD 21747020 3.1366511 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 16/04/2018 IE00B8JG1787 8715 USD 861974.0736 98.9069505 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 16/04/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2324101.441 41.36884018 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 16/04/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2497419.746 66.83490102 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 16/04/2018 IE00B94QKC83 9229 GBP 1396326.209 151.2976714 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 16/04/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 39305250.25 52.93201536 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 16/04/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1843130.126 212.1955015 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 16/04/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 253772452.9 4927.620445 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 16/04/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 156564955.9 19234.02406 Daily ETP



Boost Palladium 16/04/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 862605.6824 46.4140803 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 16/04/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1345973.371 142.1152329 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 16/04/2018 IE00B94QL251 4863 USD 696270.4566 143.1771451 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 16/04/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 439252.9681 3.2549071 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 16/04/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 331994.793 63.8451525 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 16/04/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 364809.965 83.024571 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 16/04/2018 IE00B94QKS44 11604 USD 1043712.714 89.9442187 Daily ETP



Boost Silver 2x 16/04/2018 IE00B94QL921 13015 USD 803920.5012 61.7687669 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 16/04/2018 IE00B94QL699 14638 USD 620261.4881 42.3733767 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 16/04/2018 IE00B873CW36 4232811 EUR 33406411.5 7.8922521 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 16/04/2018 IE00B8NB3063 360153 EUR 36910884 102.4866765 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 16/04/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 176936.8421 138.2319079 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 16/04/2018 IE00BKS8QM96 324301 EUR 14907141.93 45.9669934 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 16/04/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1443262.367 131.0865002 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 16/04/2018 IE00BKS8QN04 987545 EUR 55462950.14 56.1624535 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 16/04/2018 IE00BKT09479 821 GBP 110685.4768 134.8178768 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 16/04/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8291564.804 51.69175834 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 16/04/2018 IE00BKT09032 2500 USD 242956.9125 97.182765 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 16/04/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 10004683.86 86.0906787 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 16/04/2018 IE00BLS09N40 665856 EUR 22429509.98 33.6852262 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 16/04/2018 IE00BLS09P63 227000 EUR 3910222.141 17.2256482 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 16/04/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3386444.142 83.8228748 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 16/04/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3854952.043 49.4338699 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 16/04/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1250975.116 20.743104 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 16/04/2018 IE00BVFZGF35 22277 USD 1731779.91 77.7384706 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 16/04/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 502641.0727 44.1494135 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 16/04/2018 IE00BVFZGH58 23060 USD 914467.0256 39.6559855 Short Daily ETP



Boost Brent 16/04/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 8019347.686 23.7530773 Oil ETC



Boost Gold 16/04/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2628194.165 27.390147 ETC



Boost Natural Gas 16/04/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 498166.461 20.1271246 ETC



Boost BTP 10Y 5x 16/04/2018 IE00BYNXNS22 339750 EUR 12997690.72 38.256632 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 16/04/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2617867.112 48.7716505 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 16/04/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 930446.5706 90.7398645 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 16/04/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 910542.5088 62.4257856 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 16/04/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2429973.144 104.3713231 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 16/04/2018 IE00BYTYHS72 30170 USD 1843779.524 61.1130104 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 16/04/2018 IE00BYTYHR65 525057 USD 5290054.969 10.0752013 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 16/04/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8267563.691 250.5626043 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 16/04/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1234474.928 20.6890616 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 16/04/2018 IE00BYTYHQ58 51389399 USD 6887417.951 0.1340241 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 16/04/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8365246.334 163.1192858 ETP



Boost Bund 30Y 3x 16/04/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 298829.7382 101.6427681 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 16/04/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26138138.74 10131.06153 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 16/04/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 400573.243 114.449498 Short Daily ETP



