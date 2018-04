Der Mischkonzern Freudenberg setzt auch bei Vileda-Produkten auf Technologie. Das Familienunternehmen investiert daher stark in die Forschung.

Haushaltsarbeiten klingen eher nach Last als nach Lust. Doch Tilman Krauch, Technologievorstand des Familienunternehmens Freudenberg, zu dem unter anderem die Marke Vileda gehört, will das nicht einmal im Ansatz stehen lassen. "In den Werkzeugen zum Saubermachen steckt immer mehr Technologie, die diese immer effizienter machen", sagte er und nennt Beispiele.

So gebe es mittlerweile Reinigungswerkzeuge, die mit Hilfe von Sensoren melden, wie oft und wann sie benutzt wurden oder auch benutzt werden sollten. Selbst ein simples Wischtuch sei mit seiner völlig neuen Oberfläche heute viel effizienter. "Deshalb greift heute immer häufiger der Mann zum Wischmopp, weil es Spaß macht."

Freudenberg zählt mit rund 48.000 Mitarbeitern zu den größten Familienunternehmen Deutschlands. Was vor mehr als 150 Jahren als Gerberei begann, ist heute ein breit aufgestelltes Unternehmen. Die Firma stellt Haushaltsgeräte her, ist aber auch Zulieferer für die Autoindustrie, die Medizintechnik oder die Öl- und Gasindustrie. "Die wichtigste Säule unseres Unternehmenserfolgs ist Innovation, denn das Tempo für technologische Veränderungen nimmt permanent zu", sagt Mohsen Sohi, der Unternehmenschef.

Vier Prozent will das Unternehmen jährlich in Forschung und Entwicklung investieren. Im vergangenen Jahr waren es sogar 4,6 Prozent. "Das Ergebnis: Ein Drittel des Umsatzes haben wir mit Produkten erreicht, die jünger als vier Jahre sind", sieht sich der Freudenberg-Chef in seiner Strategie bestätigt. ...

