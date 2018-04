Sparbuch, Tagesgeldkonto und Co. werfen seit Jahren so gut wie keine Erträge mehr ab. Aktien laufen dagegen schon lange sehr gut, doch niemand weiß, wie lange noch. Viele Anleger fühlen sich in diesem Wechselspiel verloren.

Klassische Anleihen, Sparbücher und sogar Fonds profitieren nur von Entwicklungen nach oben. Steigende Aktienkurse, steigende Zinsen bei variablen Anleihen, selbst das Sparbuch wirft erst dann wieder etwas ab, wenn die Zinsen steigen. Bleibt der Markt unverändert, bewegt sich also seitwärts, oder fällt gar, fallen auch die Erträge entsprechend. Das lässt sich nicht immer leicht verkaufen, schon gar nicht an Anleger, die nicht von steigenden Zinsen und weiter steigenden Kursen an den Aktien- und Rohstoffmärkten überzeugt sind.

Dann einfach mal verkehrt!

Doch es gibt auch die Kreativen unter den Produktanbietern. Sie stellen ihre Anleihen schlicht auf den Kopf! Werden die Kuponzahlungen umgedreht, profitiert der Anleger nicht mehr von steigenden Kursen oder steigenden, variablen Zinsen, sondern von unveränderten sowie fallenden Märkten. Aus einem variablen Zinskupon, der den 6-Monats-Euribor bezahlt (der übrigens seit Jahren negativ ist!), wird ein sogenannter Inverse-Floater gezaubert. Dieser zahlt einen attraktiven Fixzins abzüglich des 6-Monats-Euribors. Bleibt der Euribor negativ, erhöht sich der Fixkupon je nach Ausgestaltung sogar. Steigen die Zinsen und damit der Euribor, wird der Ertrag entsprechend geringer.

Wem der Fixzins zu niedrig erscheint, der kann den Kupon ohne Probleme beliebig hebeln. In diesem Fall wird nicht nur einfach ein variabler Zinssatz vom Fixzins abgezogen, sondern gleich ein Vielfaches davon. Normalerweise enthalten diese Arten von Anleihen Zinsuntergrenzen und Zinsobergrenzen. Verkauft der Investor dann auch noch Kündigungsrechte an die Bank, erhöht sich der Fixkupon zusätzlich. Letzteres wird allerdings nicht mehr überall Kleinanlegern angeboten, da es beispielsweise in Österreich in der Vergangenheit Gerichtsurteile gab, die eine Abtretung von Kündigungsrechten auf Kleinanlegerprodukte ...

