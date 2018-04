Nach Milliardenverlusten 2016 ist Norddeutschlands größte Landesbank NordLB im vergangenen Jahr in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

Nach einem Rekordverlust 2016 ist die NordLB im vergangenen Jahr wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Vorsteuerergebnis lag bei 195 Millionen Euro, nach einem Minus von zuvor 1,9 Milliarden Euro, wie die Landesbank am Dienstag in Hannover mitteilte. Die Bank sei wieder profitabel, habe ihre Kapitalquoten erhöht und das Schiffsportfolio ...

