Netflix hat die Ergebnisse per erstes Quartal 2018 am Montagabend vorgelegt. Die Erwartungen der Analysten hatte man nicht enttäuscht. Der Umsatz lag bei 3,7 Mrd. US-Dollar, erwartet hatte man im Mittel 3,69 Mrd. US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr ergibt das Plus somit mehr als 40 %, im Vergleich zum Vorquartal steigt der Umsatz um mehr als 12,5 %. Das Ergebnis je Aktie lag per Q1 2018 bei 0,64 US-Dollar bei einer Erwartung von ebenfalls 0,64 US-Dollar nach 0,40 Im Vorjahr und ... (David Iusow)

