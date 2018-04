Das Interesse an der Elektromobilität steigt und die Fragen von Privat- und Gewerbekunden an das Elektrohandwerk nehmen zu. So mancher Kunde kauft sich ein Elektroauto und hat sich über das Laden zuhause noch keine richtigen Gedanken gemacht. Eine Steckdose findet sich ja immer. Das Ergebnis ist dann oft sehr schnell eine überlastete Elektroanlage mit den damit verbundenen Gefahren. Dauerhafte Überlastung von Steckdosen kann sich zu einer erheblichen Brandgefahr entwickeln (Bild?1).

Elektromeister Christian Freibott, Geschäftsführer von Eurotech Elektrotechnik in Velbert, hat uns dieses Bild zur Verfügung gestellt, welches er bei einem Kunden aufgenommen hat. Er verzeichnet eine deutliche Zunahme an Nachfragen für die Ladeinfrastruktur von Elektromobilen. Inzwischen macht er acht Angebote pro Woche. Das ist ungefähr eine Verdopplung innerhalb eines Jahres. Freibott beschäftigt sich seit 2013 intensiver mit der Elektromobilität. Von den 13 Mitarbeitern bei Eurotec sind heute drei Kollegen fachlich fit in Sachen Ladeinfrastruktur. Natürlich fährt der Elektrohandwerksbetrieb auch selbst elektrisch (Bild?2).

Darüber hinaus investierte das Unternehmen in Messtechnik. Das Messgerät Profitest Mxtra von Gossen Metrawatt dient zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen nach Fertigstellung, Reparatur, Erweiterung und Wiederholungsprüfung insbesondere zur Erfüllung der DGUV Vorschrift 3. In Kombination mit einer speziellen Simulations-Box von Mennekes kann Eurotec ein rechtssicheres Prüfprotokoll bei jeder Inbetriebnahme einer Ladestation erstellen. Die Kopplung der Elektromobilität an die eigene Ökostrom-Produktion ist inzwischen für einen Teil der Interessenten ein wichtiges Thema (Bild?3). Als Partner von Sonne und Varta ist Eurotec auch auf diesem Gebiet bestens aufgestellt.

Eigenen Ökostrom zum Tanken nutzen

Wie rechnet sich ein Elektrofahrzeug? Wie groß muss meine PV-Anlage sein, um täglich mit Sonnenenergie zur Arbeit zu fahren? Kann ich mit Hilfe eines Batteriespeichers auch nachts tanken? Auf solche und ähnliche Fragen liefert das Auslegungs-Tool SunnyDriver Antworten und somit wichtige Anhaltspunkte für Gesamtlösungen (www.sunnydriver.com). »Wer sich für ein Elektrofahrzeug interessiert, will auch sauberen Strom tanken - am liebsten vom eigenen Dach«, erklärt Andreas Muntinga, Geschäftsführer der SunnyDriver GbR und ergänzt: »Was bislang fehlte, ...

