Die Wall Street dürfte am Dienstag erneut mit Aufschlägen in den Handel starten. Weiter dürfte die Hoffnung auf einen positiven Verlauf der Berichtssaison den Markt nach oben tragen, heißt es von einem Teilnehmer. Weitere Hinweise darauf dürften unter anderem die Quartalsergebnisse von Goldman Sachs, Unitedhealth und Johnson & Johnson geben, die vor Handelsbeginn veröffentlicht werden. Nach der Schlussglocke folgen noch United Continental Holdings und IBM.

Damit dürften die Syrien-Krise, die anhaltenden Spannungen mit Russland und der weiterhin schwelende Handelsstreit mit China zunächst weiter im Hintergrund bleiben. Vor allem im Streit mit China hoffen die Investoren nach den jüngsten Signalen aus Peking auf eine Verhandlungslösung. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt hin.

Überzeugt hatte am Montag nachbörslich Netflix, die Aktie legt vorbörslich um 6,7 Prozent zu. Der Streamingdienst gewann im ersten Quartal 7,4 Millionen Kunden hinzu und pulverisierte damit die Analystenprognose von etwas über 6,5 Millionen. Netflix übertraf damit nicht nur das zweite Quartal in Folge die Erwartungen, sondern kündigte zugleich an, im laufende Quartal netto weitere 6,2 Millionen Kunden hinzugewinnen zu wollen. Analysten rechneten hier bislang lediglich mit 5,6 Millionen Neukunden. Die übrigen Kennziffern des ersten Quartals fielen wie erwartet aus.

Die Tesla-Aktie verliert dagegen 1,1 Prozent. Der US-Elektroautobauer hat die Produktion seines Massenmarktautos Model 3 erneut gestoppt. Wie Tesla mitteilte, werden die Bänder planmäßig für eine Woche angehalten. Damit fällt der US-Konzern weiter hinter seinen Zeitplan zurück. Erst vor wenigen Tagen hatte CEO Elon Musk noch gesagt, dass eine nachhaltige Produktionsrate von 2.000 Fahrzeugen pro Woche erreicht worden sei. Tesla hat jedoch bereits mehrere Ziele verfehlt. So sollte ursprünglich die Produktionsrate bis Ende März auf 2.500 Autos die Woche ansteigen.

April 17, 2018

