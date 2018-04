US-Präsident Trump und Japans Präsident Abe besprechen politische Themen am liebsten auf dem Golfplatz. Abe will nun nebenbei die Rückkehr zum Handelspakt TPP festzurren.

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag und Mittwoch seinen liebsten Golfpartner unter allen Regierungschefs der Welt zu Gast. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe wird dann den US-Präsidenten in seinem Golf-Resort Mar-a-Lago in Florida besuchen. Und der Japaner hat bisher geschafft, auf dem Grün eine Freundschaft mit Trump aufzubauen, um die handelspolitischen Attacken des US-Präsidenten auf die ostasiatische Exportnation zu mildern.

Als erster Regierungschef reiste Abe gleich nach Trumps Wahlsieg nach New York, um mit einem vergoldeten Golfschläger als Geschenk das Ego des angehenden US-Präsidenten zu schmeicheln. Seither vergeht kein Gipfel der beiden ohne ausgedehnte Golf-Partien.

Doch anders als 2017, als Abe die Probleme jenseits des Platzes erfolgreich überspielen konnte, muss Abe dieses Mal gleich "zwei bedeutende Quellen von bilateralen Spannungen adressieren", warnt Tobias Harris, Japan-Experte vom Sicherheitsberater Teneo Intelligence in Washington: Handelsfragen inklusive der wachsenden Kritik Trumps an Japans Handelsbilanzüberschuss und Nordkorea.

Besonders dem Thema Handelspolitik hat Trump mit einer überraschenden Kehrtwende neue Brisanz verliehen: Vorige Woche beauftragte er seine Chefunterhändler, ausgerechnet einen Wiedereintritt in das Freihandelsabkommen zu überprüfen, das er im Wahlkampf als "Vergewaltigung unseres Landes" kritisiert hatte und aus dem er gleich am dritten Tag nach seinem Amtsantritt ausgestiegen war: das multilaterale transpazifische Partnerschaftsabkommen TPP.

Das war ein schwerer Schlag für Abe, der aus geopolitischen Gründen voll auf den von Trumps Vorgänger Barack Obama Deal gesetzt hatte. Denn das TPP war so etwas wie die Antwort der USA auf Chinas Seidenstraßenprojekt, auch als One Belt, one Road bekannt. Wie die EU kritisiert hat, versucht das aufstrebende Reich der Mitte unter diesem Titel mit riesigen Investitionen in Infrastrukturprojekte seinen wirtschaftlichen und politischen Einfluss in Asien und Afrika auszudehnen.

Obama setzte einen Bund mit elf Pazifikanrainern dagegen, der etwa 40 Prozent der globalen Produktion repräsentiert hätte. Der freiere Zugang zum US-Markt sollte den Staaten Anreize geben, sich nicht vollständig in Chinas Umlaufbahn ziehen zu lassen, sondern mit den USA ein konzernfreundliches Handelssystem aufzubauen, gut geschützte geistige Eigentumsrechte inklusive.

Gleichzeitig sollte der Deal als Trumpf im Handelspoker mit China wirken, erklärt Edward Alden, Experte vom amerikanischen Council of Foreign Relation in der Nikkei Asian Review. Die transparenteren Investitionsbedingungen des multilateralen Abkommens sollten globalen Konzernen eine attraktive Alternative zum Investitionsstandort China bieten und so den Druck auf China erhöhen, sein Gebahren zu verändern.

