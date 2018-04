London (ots/PRNewswire) -



Conduent Incorporated (https://www.conduent.com/) (NYSE: CNDT) wurde für die Bereitstellung eines umfassenden Ticketsystems für den öffentlichen Verkehr in der Region Lombardei in Norditalien ausgewählt - hunderttausende Passagiere werden diese Einrichtung täglich nutzen.



Trenord (http://www.trenord.it/en/), eine Eisenbahngesellschaft in der Lombardei, und sieben weitere Transitunternehmen sind an diesem Projekt beteiligt, einschließlich des öffentlichen Nahverkehrsunternehmens der Stadt Mailand, ATM (https://www.atm.it/en/Pages/default.aspx). Conduent liefert den Transitgesellschaften acht Ticketing Projekte für die U-Bahn, den Bus- sowie den S-Bahn-Verkehr, die auf diese Weise einen nahtlosen Verkehr in der gesamten Region anbieten können.



Der Vertrag sieht den Einsatz des Fahrgeldabrechnungssystems von Conduent für die gesamte Region vor, einschließlich der Fahrkartenautomaten, Karten- und Fahrscheinentwertern sowie den Backoffice-Systemen für alle acht Betreiber.



"Das Projekt ist ein gutes Beispiel für die Optimierung neuer und bestehender Infrastrukturen durch Conduent, um Mobilität intelligenter, koordinierter und effizienter zu gestalten", so Jean-Charles Zaia, Vizepräsident und Portfoliomanager, Öffentlicher Verkehr, Conduent.



Die Installation der neuen Systeme ist für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant.



Conduent ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs und der Mobilität (https://www.conduent.com/sol ution/transportation-solutions/transit-apps/), einschließlich elektronischer (https://www.conduent.com/solution/transportation-solu tions/electronic-toll-collection/) Mauterhebung, Parkraummanagement ( https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/parking-ma nagement-systems/), fortschrittlicher Transit (https://www.conduent.c om/solution/transportation-solutions/public-transportation-management /)- und Sicherheit (https://www.conduent.com/solution/transportation- solutions/road-safety/)ssysteme, welche automatisierte, analytikbasierte, personalisierte Dienstleistungen für Regierungsbehörden und deren Auftraggeber ermöglichen. Das Unternehmen ist seit über 40 Jahren und in über 27 Ländern im Bereich des öffentlichen Verkehrs aktiv.



Conduent (NYSE: CNDT) ist der weltweit größte Anbieter von diversifizierten Unternehmensdienstleistungen mit erstklassigen Fähigkeiten in der Transaktionsverarbeitung, Automatisierung und Analytik.







Die unterschiedlichen Angebote von Conduent beeinflussen täglich das Leben von Millionen Menschen, einschließlich das von zwei Drittel aller versicherten Patienten in den USA und etwa neun Millionen Menschen, die täglich durch Mautsysteme geregelte Strecken befahren.



