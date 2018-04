True Leaf ernennt Chief Marketing Officer sowie Berater für Branding und Regierungsbeziehungen DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd. / Schlagwort(e): Markteinführung/Personalie True Leaf ernennt Chief Marketing Officer sowie Berater für Branding und Regierungsbeziehungen 17.04.2018 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. True Leaf ernennt Chief Marketing Officer sowie Berater für Branding und Regierungsbeziehungen True Leaf stellt ein erstklassiges Team zusammen, um eine globale, auf Pflanzen basierende Gesundheitsmarke aufzubauen VERNON, BC, KANADA - 17th. April 2018 - True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf") (CSE: MJ) (FWB: TLA) (OTCQB: TRLFF), das "Quality of Life"-Cannabisunternehmen für Menschen und Haustiere, gab heute die Besetzung wichtiger Positionen in der Geschäftsleitung bekannt, um das Know-how des Teams in den Bereichen Marketing, Branding und Regierungsbeziehungen zu vertiefen. Don Chisholm wurde zum Chief Marketing Officer von True Leaf bestellt. Seine Kreativagentur Dossier wurde zum Branding-Partner des Unternehmens ernannt. Hill+Knowlton Strategies (Hill+Knowlton) wird als True Leafs Berater für Regierungsbeziehungen fungieren. Die Bekanntmachung baut auf den gezielten Bemühungen von True Leaf auf, ein erstklassiges Team zusammenzustellen, während es den True Leaf Campus, eine 25.000 Quadratfuß große Cannabisaufzuchtanlage in Lumby (British Columbia), baut. Der True Leaf Campus soll im Herbst 2018 fertiggestellt werden. Don Chisholm, ein Marken- und Innovationsexperte mit über 30 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit Marken wie Mike's Hard Lemonade, Vega und Constellation Brands, wird in seiner Eigenschaft als Chief Marketing Officer eine Führungsrolle im Team von True Leaf übernehmen und für die Entwicklung mehrerer Markenplattformen sowie die Ausrichtung der gesamten Innovationspipeline des Unternehmens verantwortlich zeichnen. Herr Chisholm ist Mitbegründer und Innovation Director von Dossier, dem Branding-Partner von True Leaf. Dossier besteht aus einem Team an kreativen Experten mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung kommerziell erfolgreicher Marken in der Gesundheits- und Wellness-Branche. "Wir positionieren True Leaf als eine führende, zweckgerichtete Gesundheitsmarke auf Pflanzenbasis", sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. "Wir freuen uns ungemein, den Kreativexperten Don Chisholm in unserem Team willkommen zu heißen. Er wird uns dabei helfen, die Marke True Leaf Pet weltweit zu stärken und unsere Linie an medizinischen Cannabisprodukten effektiv an Patienten zu vermarkten." "Wir fühlen uns geehrt, mit True Leaf zusammenzuarbeiten, um branchenführende revolutionäre Marken zu entwickeln", sagte Herr Chisholm. "Wir freuen uns auch, den tiefgreifenden funktionalen Nutzen der pflanzlichen Produkte mit einer gefühlsgeladenen Branding-Plattform zu verbinden." Darüber hinaus hatht True Leaf Hill+Knowlton, Kanadas führende Firma für Regierungsbeziehungen, damit beauftragt, um in dem zunehmend komplexen regulatorischen, sozialen und politischen Umfeld der Cannabisbranche Regierungsgenehmigungen einzuholen. "True Leaf hat von Health Canada die Genehmigung zum Bau seiner Cannabisaufzuchtanlage erhalten", sagte Herr Bomford. "Wir verfügen nun über das erfahrene Team von Hill+Knowlton, das uns durch die letzten Phasen des Lizenzierungsprozesses gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) von Health Canada führen wird. Hill+Knowlton wird uns wertvolle Einblicke in das regulatorische Umfeld von Cannabis liefern, während wir unsere Linie an medizinischen Cannabisprodukten entwickeln und auf den Markt bringen." Die Politik- und Kommunikationsexperten von Hill+Knowlton arbeiten seit 2013 direkt mit der Bundesregierung und mehreren Provinzregierungen an der Ausarbeitung von Richtlinien für Cannabis zusammen und haben Dutzenden von Unternehmen geholfen, die regulatorischen Herausforderungen der Branche erfolgreich zu bewältigen. Die Firma hebt sich damit von der Konkurrenz ab. "Da wir unsere Praxis für Cannabis sowohl im Bereich der öffentlichen Angelegenheiten als auch des Verbrauchermarketings weiter ausbauen, freuen wir uns, True Leaf in unseren Kundenstamm aus dieser schnell wachsenden Branche aufzunehmen", sagte Goldy Hyder, President und Chief Executive Officer von Hill+Knowlton Canada. "Der Schwerpunkt von True Leaf, Menschen und Haustiere dabei zu unterstützen, ein gesundes und glückliches Leben zu führen, indem das Unternehmen wirksame pflanzliche Behandlungen für Schmerz- und Angststörungen bietet, ist es, was True Leaf auf diesem neuen Markt auszeichnet." Im vergangenen Monat gab True Leaf die Einrichtung seines Medical Advisory Board sowie die Einstellung von zwei Cannabis-Genetik- und Anbauexperten bekannt. Das Team wird gemeinsam an der Auswahl wirksamer Stämme arbeiten und mit den Pilotversuchen an ganzen Pflanzenarzneimitteln und -extrakten beginnen. Über True Leaf True Leaf wurde 2013 gegründet und umfasst zwei wesentliche operative Geschäftsbereiche: True Leaf Medicine Inc. und True Leaf Pet Inc. Das Ziel des Unternehmens ist die Versorgung mit von den Bundesbehörden genehmigten Cannabisprodukten, die in Kanada und den Vereinigten Staaten verkauft werden sollen. True Leaf Medicine Inc. wurde im Juli 2013 mit dem Ziel gegründet, ein zugelassener Produzent von medizinischem Cannabis für den kanadischen Markt zu werden. True Leaf Medicine Inc. wurde von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada die Genehmigung für den Bau seiner Aufzuchtanlage erteilt, welche bei Fertigstellung einer Überprüfung durch Health Canada unterzogen wird, damit die Zulassung zur Aufzucht, Herstellung und Verbreitung von Cannabisprodukten erteilt werden kann. True Leaf verfügt derzeit nicht über eine Lizenz zur Produktion von Cannabis. True Leaf Pet Inc. wurde 2015 gegründet und vertreibt Haustierprodukte auf Hanfsamenbasis. Das Unternehmen hat das True Hemp-Nahrungsergänzungsmittelsortiment für Haustiere in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa eingeführt und hat damit als eines der ersten Unternehmen die weltweite Vermarktung einer Haustierproduktlinie auf Hanfsamenbasis erreicht. Die True Hemp-Produkte in Nordamerika enthalten kein CBD und THC. Über Dossier Dossier ist ein auf Branding und Innovation spezialisiertes Designhaus. Seit mehr als 30 Jahren arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, um legendäre Marken zu schaffen, Innovationen anzuregen und Ergebnisse zu erzielen. An der Schnittstelle von Business und Design konzentrieren wir unsere Erfahrung auf die Positionierung und Markteinführung von Produkten und Dienstleistungen für den Endverbraucher. www.dossiercreative.com Über Hill+Knowlton Strategies Hill+Knowlton ist seit nahezu 90 Jahren in diesem Geschäft tätig und unser erstklassiges Team aus zuverlässigen Beratern und kreativen Fachleuten verfügt über reichhaltige Erfahrung in der Unterstützung von Kunden bei der Stärkung von Marken, Ansehen und Bilanzen. Wir arbeiten mit mehr als 50 Prozent der Fortune-Global-500-Unternehmen sowie einigen der weltweit innovativsten sozialen Unternehmen und Technologieunternehmen in etablierten und aufstrebenden Märkten zusammen. www.hkstrategies.com Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan Director, Public Relations Paul@trueleaf.com Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358 Ansprechpartner für Anleger: Kevin Bottomley (Kanada) Director and Corporate Relations Kevin@trueleaf.com Mobil: 778-389-9933 Tirth Patel (USA) Edison Advisors tpatel@edisongroup.com Tel: 646-653-7035 Folgen Sie True Leaf: trueleaf.com twitter.com/trueleafpet facebook.com/trueleafmedicine instagram.com/trueleafpet Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Obwohl True Leaf der Ansicht ist, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren beinhalten unter anderem die im Abschnitt "Risk Factors" des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden, angeführten Risiken und Unsicherheiten. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: https://www.trueleaf.com/pages/investor. Gemäß dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 beansprucht True Leaf die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für die zukunftsgerichteten Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Unternehmen: True Leaf Medicine International Ltd.
32 - 100 Kalamalka Lake Road V1T 9 G1 Vernon (BC) Kanada
Telefon: +17783899933
E-Mail: kevin@trueleaf.com
Internet: www.trueleaf.com
ISIN: CA89785C1077, CA89785C1077

