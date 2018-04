voestalpine gibt die richtige Antwort

Die jüngsten Sorgen der Anleger vor einem Handelsstreit und US-Strafzöllen auf Stahlimporte sowie die insgesamt wenig erfreuliche Marktlage haben den Kurs der voestalpine-Aktie (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) belastet. Andere ATX-Werte wurden weniger hart getroffen. Allerdings dient der jüngste Rücksetzer auch als Einstiegsgelegenheit.

Die voestalpine hat es nicht erst seit gestern mit verhängten oder diskutierten Strafzöllen zu tun. Außerdem wird bereits heute viel in den USA vor Ort produziert, so dass solche Handelsbeschränkungen die Österreicher weniger hart treffen als Konkurrenzunternehmen. Darüber hinaus arbeitet man bei der voestalpine ständig an neuen Projekten, um in Zukunft nicht abgehängt werden. Umso wichtiger sind Nachrichten wie der nun erfolgte Baustart der weltgrößten Wasserstoffpilotanlage.

voestalpine-Chart: boerse-frankfurt.de

Das Projektkonsortium "H2FUTURE" bestehend aus voestalpine, Siemens, VERBUND sowie Austrian Power Grid und den wissenschaftlichen Partnern K1-MET und ECN gab am voestalpine-Standort Linz offiziell den Bau der weltweit größten Pilotanlage zur Herstellung von "grünem" Wasserstoff frei. Mit sechs Megawatt Anschlussleistung ist es die wirkungsvollste und modernste Anlage ihrer Art. Die Partner aus Industrie und Energiewirtschaft wollen damit an künftigen "Breakthrough-Technologien" forschen, um den globalen Klimazielen langfristig gerecht zu werden. Der Vollbetrieb der Anlage ist für Frühjahr 2019 geplant, heißt es von Unternehmensseite.

Den vollständigen Artikel lesen ...