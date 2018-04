Die Weltwirtschaft wächst, doch der Aufschwung ist begrenzt. IWF-Experten raten dringend zu Reformen - so lange es noch geht.

Alle zwei Jahre seziert der Internationale Währungsfonds (IWF) alle verfügbaren ökonomischen Daten und baut daraus den Weltwirtschaftsbericht (World Economic Outlook) - einen der renommiertesten Orientierungspfeiler für die Konjunkturerwartungen.

Am Dienstag wurde er in Washington vorgestellt - und sieht erstmal positiv aus: Handel und Wachstum blühen, und Industrienationen wie Deutschland, Japan, Großbritannien und die USA profitieren von starken Exporten. Doch die Experten des IWF haben Anlass zur Sorge. Sie warnen vor Risiken, die den weltweiten Handel und Investitionen bedrohen.

Wann sich der Aufschwung abschwächen könnte, welche Gefahren die Experten fürchten und wie sie die Perspektiven für die Eurozone sehen: Die wichtigsten Punkte in der Handelsblatt-Analyse.

1. Die gute Nachricht: Die Weltwirtschaft ist stark

Mit 3,8 Prozent war das globale Wachstum im Jahr 2017 das schnellste seit 2011, mit einem spürbaren Aufschwung des Welthandels. Letzterer erholte sich nach zwei schwachen Jahren im Jahr 2017 kräftig auf eine geschätzte reale Wachstumsrate von 4,9 Prozent. Der Aufschwung war in Schwellen- und Entwicklungsländern ausgeprägter, insbesondere in China.

In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften leisteten Deutschland, Japan, Großbritannien und die USA einen starken Beitrag zur Erholung der Exporte. In der zweiten Jahreshälfte 2017 gab es ein Wachstum von mehr als vier Prozent, das stärkste seit dem zweiten Halbjahr 2010. Angesichts der weiterhin günstigen Finanz- und Investitionslage wird das globale Wachstum sowohl 2018 als auch 2019 auf 3,9 Prozent ansteigen - eine Verbesserung um 0,2 Prozentpunkte für beide Jahre im Vergleich zur Prognose vom Oktober 2017.

2. Die schlechte Nachricht: Wachstum bleibt nicht stabil

Die positive Dynamik wird sich schrittweise verlangsamen, das globale Wachstum dürfte sich in den beiden Jahren danach voraussichtlich abschwächen: Über das Jahr 2019 hinaus soll das globale Wachstum bis zum Ende des Prognosehorizonts allmählich auf 3,7 Prozent sinken.

"Die Abschwächung ist ausschließlich auf die fortgeschrittenen Volkswirtschaften zurückzuführen", wo die Wachstumsraten begrenzt sind, heißt es im IWF-Report. "Sobald ihre Produktionslücken geschlossen sind, werden die meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften zu Wachstumsraten zurückkehren, die unter dem Durchschnitt vor der Weltwirtschaftskrise liegen".

Das Wachstum in den USA wird ebenfalls nachlassen, auch aufgrund der jüngsten Änderungen in der Leitzinspolitik. In Schwellen- und Entwicklungsländern wird sich das Wachstum in etwa auf dem derzeitigen Niveau stabilisieren. Bislang sind die finanziellen Rahmenbedingungen ideal, doch Protektionismus, geopolitische Spannungen und Unruhen könnten das Vertrauen in Investitionen und das Wachstum dämpfen.

Das Fazit der IWF-Experten: Das globale Wachstum dürfte kurzfristig stark und mittelfristig moderat ausfallen.

3. ...

