Von Marc Bisbal Arias

SAO PAULO (Dow Jones)--Der spanische Stromversorger Iberdrola will sein Geschäft in Brasilien mit einer Milliardenübernahme ausbauen. Über die Tochter Neoenergia plane Iberdrola den Kauf der Eletropaulo Metropolitana Electricidade de Sao Paulo für insgesamt rund 1,7 Milliarden US-Dollar. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung werde Neoenergia zunächst neue Eletropaulo-Aktien erwerben. Danach solle ein Angebot für die restlichen Anteile an dem brasilianischen Unternehmen abgegeben werden, um auf bis zu 100 Prozent der Anteile zu kommen.

April 17, 2018 08:42 ET (12:42 GMT)

