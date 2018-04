Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Schaeffler AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Schaeffler AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.04.2018 in Nürnberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-17 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Schaeffler AG Herzogenaurach ISIN (Stammaktien): DE000SHA0019/WKN SHA001 ISIN (Vorzugsaktien): DE000SHA0159/WKN SHA015 Keine Abstimmung zu TOP 6 in der ordentlichen Hauptversammlung am 20. April 2018 Absage der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre Der Vorstand der Schaeffler AG hat beschlossen, den Punkt 6 der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2018 (Beschlussfassung über die Umwandlung von 166.000.000 Stammaktien in stimmrechtslose Vorzugsaktien und eine entsprechende Änderung der Satzung) von der Tagesordnung zu nehmen. Die ordentliche Hauptversammlung der Schaeffler AG zu den weiteren Tagesordnungspunkten findet wie einberufen am Freitag, den 20. April 2018, 11:00 Uhr (MESZ) in der Frankenhalle der NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 Nürnberg, statt. Die auf den 20. April 2018, im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung vom selben Tag, frühestens jedoch um 13:00 Uhr (MESZ) einberufene gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre wird mit Entfallen von Punkt 6 der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2018 hinfällig und deshalb abgesagt. Die im Bundesanzeiger vom 12. März 2018 bekannt gemachte Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre ist damit gegenstandslos. Herzogenaurach, im April 2018 *Schaeffler AG* _Der Vorstand_ 2018-04-17 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaeffler AG Industriestr. 1-3 91074 Herzogenaurach Deutschland E-Mail: info@schaeffler.com Internet: http://www.schaeffler.com/ir Ende der Mitteilung DGAP News-Service 675417 2018-04-17

