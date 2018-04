Die neuen Features der Cision Communications Cloud® sind unter anderem eine erweiterte Lokalisierung und verbesserte Aussagekraft über das maschinelle Lernen



Chicago (ots/PRNewswire) - Für eine bessere Unterstützung globaler Unternehmen mit Kommunikationsteams in mehreren Regionen hat Cision heute Verbesserungen für die Nutzeroberfläche seiner Cision Communications Cloud (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2106173-3&h =726057558&u=http%3A%2F%2Fwww.cision.de%2Fpr-software%2F&a=Cision+Com munications+Cloud) bekannt gegeben. Die neuesten Erweiterungen erlauben es den Kommunizierenden Influencer über Regionen hinweg zu identifizieren, lokal angepasste Kampagnen ins Leben zu rufen und zu managen und Werte über relevante Medienkanäle zuzuordnen. Darüber hinaus ermöglichen innovative Erweiterungen des maschinellen Lernens den Nutzern detaillierte Einblicke in die Aussagekraft der Nachricht zu erhalten.



"Für die effektive Kommunikation einer Nachricht müssen Kommunikationsspezialisten in der Lage sein, ihre Zielgruppen zu identifizieren und zu erreichen, auf lokaler Ebene, internationaler Ebene oder beides", sagt Kevin Akeroyd, CEO von Cision. "Die neuesten Erweiterungen der Cision Communications Cloud erlauben es Kommunikationsteams, die über mehrere Regionen verteilt sind, einen integrierten Ansatz für ihre Arbeit zu verfolgen, indem sie eine einzige Plattform verwenden."



Die Cision Comms Cloud bietet eine umfangreiche, durchgängige Plattform für Kommunikationsteams für die Verwaltung aller Arbeitsgänge einer Kampagne. Organisationen können nun effektiver mit lokalisierten Teams arbeiten und die erfolgreiche Erreichung von Influencern mit den folgenden Möglichkeiten verbessern:



- Lokalisierte Nutzeroberfläche und Ansprache von Influencern: Die Nutzeroberfläche ist bereits mehrsprachig und bietet Englisch, Französisch, Deutsch und Niederländisch. Die neuen Erweiterungen machen es jetzt auch möglich, die gesamte Nutzeroberfläche der Cision Comms Cloud vollständig für jeden Markt zu übersetzen und zu lokalisieren. Zusätzlich können Kommunikationsspezialisten nun auch Suchen in der Cision Datenbank nach Sprache und Region filtern, um die relevante Kontakte zu identifizieren. - Intelligentere Verfeinerung für effektivere Kampagnen: Das Maschinenlernprogramm von Cision bietet jetzt auch intelligentere Möglichkeiten der automatischen Ansicht mit detaillierteren Einblicken in die Art, wie Nachrichten in bestimmten Märkten empfangen werden. Diese Fähigkeiten führen zu einer intelligenteren Verfeinerung und verbesserten Unterscheidung von Wörtern, die mehrere Bedeutungen und Interpretationen haben. Darüber hinaus können Kommunikatoren nun auch den erfassten Bereich absuchen, um positive, negative oder neutrale Erwähnungen zu identifizieren, was die Aktionsstrategien unterstützt.



Zusammen erlauben es die neuesten Erweiterungen von Cision den Kommunikatoren verdiente Medienleistungen effektiver festzulegen, einflussreiche Influencer-Erreichung umzusetzen und die Zielgruppenstimmung wirksam zu beeinflussen, um Aktionen zu schaffen und zu optimieren. Das bedeutet, dass sie spezifische Zielgruppen erreichen können. Bestehende Kunden der Cision Comms Cloud können ihre persönlichen Vertreter zu Informationen über diese neuen Features kontaktieren. Erfahren Sie mehr über die Cision Comms Cloud hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2106173-3&h=958496365&u=htt p%3A%2F%2Fwww.cision.co.uk%2Fpr-software&a=hier).



Über Cision



Cision Ltd. (NYSE: CISN (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=21061 73-3&h=641433362&u=http%3A%2F%2Fstudio-5.financialcontent.com%2Fprnew s%3FPage%3DQuote%26Ticker%3DCISN&a=CISN)) ist ein führender weltweit vertretener Anbieter von Earned Media Software und Dienstleistungen für Public Relations und Marketingkommunikations-Profis. Cision Software ermöglicht es den Anwendern, wichtige Influencer zu identifizieren, strategische Inhalte zu verfassen und zu verteilen und deren Einfluss zu messen. Cision hat über 4.000 Mitarbeiter mit Niederlassungen in 15 Ländern in Nord- und Südamerika, und den Regionen EMEA und APAC. Für weitere Informationen über die preisgekrönten Produkte und Dienstleistungen, wie die Cision Communications Cloud®, besuchen Sie www.cision.co.uk und folgen Sie Cision auf Twitter @Cision.



Medienkontakte: Nick Bell VP, Marketing Communications cisionpr@cision.com



