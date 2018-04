OTI Greentech AG veröffentlicht vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für 2017 DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis OTI Greentech AG veröffentlicht vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für 2017 17.04.2018 / 15:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR OTI Greentech AG veröffentlicht vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für 2017 Berlin, 17. April 2018 - Die OTI Greentech AG (WKN A0HNE8) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen, untestierten Zahlen einen operativen Umsatz von EUR 7,7 Mio. erzielt nach EUR 8,8 Mio. im Vorjahr. Durch den Verkauf der Visionaire Energy (und deren Tochtergesellschaften, siehe Ad-hoc vom 05.12.17) Anfang Dezember 2017 hat OTI Greentech sonstige betriebliche Erträge in Höhe von EUR 6,2 Mio. erzielt, wodurch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, auf EUR 3,9 Mio. gestiegen ist. Ohne diesen Sondereffekt lag das EBITDA bei EUR -2,3 Mio. und damit um EUR 0,4 Mio. über dem Vorjahreswert von EUR -2,7 Mio. In der Prognose August 2017 ist die OTI Greentech AG für 2017 von einem deutlichen Umsatzanstieg ausgegangen sowie von einer signifikanten Verbesserung des EBITDA. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 wird OTI Greentech, zusammen mit dem Geschäftsbericht 2017, voraussichtlich bis zum 10. Mai 2018 auf der Website www.oti.ag veröffentlichen. Die für den 30. Mai 2018 angesetzte ordentliche Hauptversammlung wird nun am 27. Juni 2018 stattfinden. Kontakt: OTI Greentech AG Joe Armstrong, CEO info@oti.ag Tel. +49 30 220 136 900 Potsdamer Platz 1, 7.OG 10785 Berlin edicto GmbH Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop amuehlhaus@edicto.de Tel. +49 69 905505-52 Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt 17.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 675425 17.04.2018 CET/CEST

