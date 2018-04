Baden (ots) - Die Verenahof AG, die HRS Real Estate AG und die

Stadt Baden feierten am 17. April 2018 mit geladenen Gästen den

symbolischen Spatenstich in den Bädern von Baden. In den nächsten 2

1/2 Jahren entstehen ein neues Thermalbad, ein Ärzte- und Wohnhaus

sowie eine Klinik für Prävention und Rehabilitation. Der öffentliche

Raum mit dem Kurplatz im Zentrum sowie der Mättelipark werden neu

gestaltet.



Das Herzstück der Bauvorhaben im Bäderquartier von Baden ist das

neue, vom bekannten Architekten Mario Botta entworfene Thermalbad.

Gleich daneben wird ein Ärzte- und Wohnhaus erstellt und das

Verenahof-Geviert, bestehend aus den alten Bäderhotels Verenahof,

Bären und Ochsen, in eine Klinik für Prävention und Rehabilitation

umgebaut. Insgesamt entstehen im Bäderquartier von Baden rund 280

neue Arbeitsplätze. Die von der Bauherrin Verenahof AG investierten

Baukosten betragen 150 Mio. Franken.



Die Stadt Baden engagiert sich insbesondere im öffentlichen Raum:

Der Kurplatz und die umliegenden Gassen werden ihrer historischen

Bedeutung gerecht neu gestaltet. Ergänzend zur neuen Umgebung des

Thermalbades wird auch der Mättelipark aufgewertet und um eine

Infrastrukturbaute mit öffentlicher Toilette ergänzt. Zudem wird die

Beleuchtung erneuert und entlang der neuen Promenade bedarfsgerecht

ergänzt. Der bei Bauprojekten ausgerichtete Kunstförderbeitrag wird

dafür eingesetzt, die bestehenden im Perimeter liegenden Kunstobjekte

neu zu präsentieren.



Die Bauherrin Verenahof AG hat in Anwesenheit von Stadtammann

Markus Schneider, Martin Kull, CEO und Inhaber der HRS Real Estate AG

und Mario Botta, Architekt des Thermalbads und Ärzte- und Wohnhauses,

zusammen mit allen Projektbeteiligten den Baubeginn in einem

feierlichen Akt begangen. Mit dem Beginn der Bauarbeiten endet eine

lange Phase der Evaluierung, Abklärungen und Planung. Stephan

Güntensperger, Vorsitzender des Projekt-Lenkungsausschusses, hob in

seiner Begrüssung den starken Willen der Stiftung

Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden hervor, dem Bäderquartier

neues Leben einzuhauchen und es wieder zu einem schweizweit

bedeutenden, pulsierenden Zentrum für Gesundheit, Wohlbefinden und

Kulinarik zu entwickeln. Dabei soll der Geschichte und Tradition von

"Aquae Helveticae" gebührend Rechnung getragen werden. Stadtammann

Markus Schneider ist überzeugt: "Der heutige Anlass steht für den

Startschuss, der unsere langjährige Bädertradition in die Zukunft

weiterträgt."



Bereits anfangs März wurden erste Vorarbeiten für das Bauvorhaben

gestartet. Seit Beginn des Monats April führt die Kantonsarchäologie

des Kantons Aargau archäologische Ausgrabungen durch. Die

Bauherrschaft rechnet für das gesamte Bauvorhaben mit einer Bauzeit

von rund 2 1/2 Jahren. Sämtliche Informationen zur Bauphase können

auf der Projekt-Website www.thermalbaden.ch abgerufen werden. Ab Ende

Mai öffnet im Inhalatorium ein Infocenter, wo sich Besucher über die

Geschichte des Bäderquartiers sowie über die Bauvorhaben informieren

können.



