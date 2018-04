Ein weiterhin rasantes Wachstum hat am Dienstag die Aktien von Netflix wieder dicht an ihr Rekordhoch getrieben. Im frühen Geschäft kletterten die Papiere der Videostreaming-Plattform um 8 Prozent auf 332,40 US-Dollar nach oben. Knapp unter 334 Dollar hatten sie vor etwa einem Monat den bisher höchsten Stand seit ihrem Börsendebüt im Jahr 2002 erreicht.

Zu Jahresbeginn waren Nutzerzahlen, Umsatz und Gewinn stärker als erwartet geklettert. Insgesamt 7,4 Millionen neue Kunden gewann Netflix im ersten Quartal dazu, sodass sich die Nutzerzahl per Ende März auf insgesamt 125 Millionen Nutzer belief. Auch der Geschäftsausblick kam gut an: Im laufenden Vierteljahr will das Unternehmen die Nutzerzahl auf über 131 Millionen steigern.

Viele Analysten erhöhten daraufhin ihre Kursziele für die Aktie und bleiben nahezu ausnahmslos bei einem optimistischen Votum wie "Buy", "Outperform" oder "Overweight". Die Experten von Goldman Sachs trauen mit ihrem neuen Kursziel von 390 Dollar der Netflix-Aktie einen besonders deutlichen Kursanstieg zu. Goldman-Analyst Heath Terry lobte in seiner Studie die Kundendynamik - dank starker Inhalte, Marketing-Investitionen und Vertriebspartnerschaften.

Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus bei Netflix nun auf mehr als 70 Prozent, auch wenn die Rally der Aktie im März - wie bei US-Technologiewerten insgesamt - zeitweise ins Stocken geraten war. Nach ihrem im März erreichten Rekord bei knapp unter 334 Dollar hatten sie bis Anfang April im Tief fast 19 Prozent an Wert verloren. Seitdem geht es aber wieder kontinuierlich bergauf./tih/ck/edh

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US64110L1061

AXC0289 2018-04-17/17:35