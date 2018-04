Stuttgart (ots) - Die großen Pläne, sich vor einem Urlaub fürs jeweilige Land sprachfit zu machen, bleiben oft unerfüllt. Für alle, die trotz gebrochener Vorsätze im Urlaub nicht sprachlos sein möchten, hat PONS genau die richtigen Last-Minute-Helfer. Die "Pocket-Sprachführer", "Mini-Sprachkurse" und "Reise-Sprachführer" bieten geballte Sprachpower im Taschenformat.



Alles für die Reise - in XXS



Wie viel Sprache im Format 8x11 cm möglich ist, zeigt PONS mit den "Pocket-Sprachführern". Die kleinen Wegbegleiter halten für 15 Sprachen die 5.000 wichtigsten Wörter und Sätze für die Reise parat. Im integrierten Reisewörterbuch Fremdsprache-Deutsch und Deutsch-Fremdsprache können schnell und unkompliziert Wörter nachgeschlagen werden. Die Sprachführer für jede Strand- oder Hosentasche gibt es zum Einfach-mal-mitnehmen-Preis von fünf Euro.



Mitreden können in fünf Stunden



Möglich macht das die erfolgreiche PONS-Reihe "Mini-Sprachkurse". Mit ihr können sich Anfänger und Last-Minute-Lerner, die sich sprachlich auf die Reise vorbereiten wollen, noch im Flieger, Auto oder Zug Sprach-Grundkenntnisse aneignen. 25 Mini-Lektionen vermitteln alles, was man für die ersten Gespräche wissen muss. Neu: Dank der Mitreden-Seiten ist ein noch schnellerer Einstieg in Gespräche möglich.



Darf es auch etwas Kultur sein?



Das ideale Wörterbuch hält immer die passenden Worte für jede Urlaubssituation parat. Die "Reise-Sprachführer" von PONS können noch mehr. Sie helfen auch bei der landesspezifischen Reiseplanung und bieten Insidertipps zu Land und Leuten. Für alle Fälle: Sollte man doch einmal nicht die richtigen Worte finden, funktioniert mit dem integrierten Zeige-Wörterbuch auch nonverbale Kommunikation.



