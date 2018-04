Liebe Leser,

nach jedem Gewitter kommt auch irgendwann wieder die Sonne heraus und manchmal erscheint sogar ein Regebogen. Sehen wir am Aktienmarkt gerade einen Regenbogen? Fakt ist, dass die aktuelle Marktsituation absolut einmalig ist. Es hat noch nie so einen volatilen Markt gegeben wie jetzt! Das sagt zumindest Börsenurgstein John Boggle, der Quasierfinder des Indexinvestierens. In einem Interview sprach Boggle jetzt davon, dass er zwar schon 2x 50% Einbrüche am Markt und auch etliche ... (Jens Rabe)

