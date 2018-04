Bund und Länder nutzen nach Ansicht der Rechnungshöfe die Rekordsteuereinnahmen in den öffentlichen Kassen bisher zu wenig für die Schuldentilgung. Die Präsidenten der Rechnungshöfe von Bund und Ländern plädierten am Dienstag nach ihrer Jahrestagung in Erfurt für konkrete gesetzliche Vorgaben zum Schuldenabbau in Deutschland. 2016 hätten sich die Kreditmarktschulden von Bund und Ländern noch auf 1,9 Billionen Euro summiert, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Zinszahlungen dafür lagen bei 43 Milliarden Euro. Der Schuldenstand sei gegenüber dem Vorjahr um rund 14 Milliarden Euro verringert worden. Das sei weniger als ein Prozent der Gesamtsumme./ro/DP/he

