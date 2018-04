Liebe Leser,

die neue Woche begann bei VW u.a. mit einer Rekordmeldung: Denn der Konzern konnte das "beste Auslieferungs-Ergebnis in einem Einzelmonat in der Geschichte des Volkswagen Konzerns" vermelden. Konkret hieß das: Im März wurden demnach 1,04 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert. Damit war die Marke von 1 Mio. überschritten. Zudem entsprach dies einem Plus von 5,3% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. Damit stehen nun auch die Auslieferungszahlen für das gesamte erste Quartal fest. ... (Peter Niedermeyer)

