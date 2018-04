Drei Richter finden deutliche Worte für das deutsche Gerichtsurteil, Kataloniens Ex-Präsidenten nicht wegen Rebellion an Spanien auszuliefern.

Eine offizielle Antwort auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Schleswig Holstein ist es zwar nicht, was drei Richter des spanischen Obersten Gerichtshofs am heutigen Dienstag in Madrid zu Papier brachten. Doch ihre Antworten geben einen Einblick, wie das deutsche OLG-Urteil ankam.

Der Ton ist bisweilen sarkastisch. Die Richter erklären, die 6000 spanischen Nationalpolizisten, die am Tag des illegalen Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien die Abstimmung verhindern sollten, seien den rund zwei Millionen katalanischen Wählern zahlenmäßig absolut unterlegen gewesen.

Deshalb habe das Referendum am 1. Oktober stattfinden und später als Rechtfertigung dienen können, die katalanische Republik auszurufen. "Wenn eine weitaus größere Zahl von Polizisten eingegriffen hätte, ist es sehr wahrscheinlich, dass alles in einem Massaker geendet hätte und dann wäre es sehr gut möglich, dass das Ergebnis des europäischen Haftbefehls ganz anders ausgefallen wäre", schreiben sie.

Die Erklärungen sind Teil eines Berufungsurteils gegen den inhaftierten Separatisten Jordi Sànchez. Der hatte Einspruch gegen die Entscheidung des Obersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...