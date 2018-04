Liebe Leser,

die Deutsche Bank ist in einem charttechnischen Abwärtstrend gefangen. Dennoch mehren sich die Signale, wonach die Aktie die Chance auf einen Ausbruch nach oben hat. Dies jedenfalls meinen die charttechnischen Spezialisten mit Blick auf die jüngste Bewegung, die sich nun etwas verfestigt. Im Detail: Die Kurse sind leicht aufwärts gerichtet, auch wenn der Abwärtstrend damit formal ungebrochen ist. Nur: Schafft es die Bank, bei einem Plus von einigen Cent am Dienstag bald auch ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...