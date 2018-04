Sky Deutschland will die neue Serie "Das Boot" noch vor Weihnachten zeigen. Das sagte ein Sky-Sprecher am Dienstag in München. Die mit der Bavaria Film und Sonar Entertainment entwickelte Produktion knüpft an den legendären Kinofilms von Wolfgang Petersen über eine deutschen U-Boot-Besatzung im Zweiten Weltkrieg an. Die Serie setzt die Geschichte fort. Ende Februar war Drehschluss für die aufwendige Produktion von Andreas Prochaska mit Robert Stadlober, Tom Wlaschiha und Vincent Kartheiser.

Neu sind auch technische Änderungen, die das Medienunternehmen in Unterföhring am Dienstagabend vorstellte. So haben Abo-Kunden mit Sky Q als App oder über den Receiver künftig nicht nur Zugriff auf das laufende Fernsehprogramm. Über Apps können sie auch die Mediatheken von Sendern wie ARD und ZDF nutzen. Im Sommer solle dann Netflix integriert werden, teilte der Pay-TV-Sender mit. Wer zu spät einschaltet, kann zudem bereits laufende Sendungen dennoch von vorne ansehen.

Außerdem soll sich das Angebot noch flexibler auf verschiedenen Geräten wie Smartphone, Fernseher oder Tablet nutzen lassen. Wer unterwegs auf dem Handy eine Serie anfange, könne auf dem Fernseher nahtlos weiterschauen, hieß es. Während der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer zeigt Sky nach eigenen Angaben sämtliche Spiele mit deutscher Beteiligung im extrem scharfen, hochauflösenden Format Ultra-HD.

Sky Deutschland hat nach eigenen Angaben rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von mehr als 2 Milliarden Euro. Das Angebot umfasst unter anderem Sport, Spielfilme, Serien und Dokumentationen./cor/DP/he

ISIN US64110L1061 DE000SKYD000 GB0001411924

AXC0334 2018-04-17/21:09